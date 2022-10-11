مصر.. تطور جديد في واقعة "عروس الإسماعيلية"



شهدت واقعة "عروس الإسماعيلية"، التي أثارت جدلا كبيرا في مصر خلال الأيام القليلة الماضية، تطورات جديدة بعد القبض على الزوج.

وأمرت النيابة العامة المصرية، بحبس الزوج المتهم بالاعتداء على زوجته مها محمد المعروفة إعلاميا بـ"عروس الإسماعيلية" بالضرب، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت "عروس الإسماعيلية" رفضت التصالح مع زوجها، بعد القبض عليه وحبسه لاعتدائه عليها، مشيرة إلى أنه حرر محضرا ضدها يتهمها خلاله بالسرقة والخروج من المنزل دون إذنه.

وكانت السلطات المصرية ألقت القبض على الشاب، بعد أن أثارت مها محمد يوم السبت، الجدل مجددًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد حوالي 8 أشهر من حفل زفافها المثير.

وتصدرت "عروس الإسماعيلية" حديث السوشيال ميديا في مصر من جديد، بعد أن حررت محضرًا رسميًا ضد زوجها، تتهمه فيه بالاعتداء عليها بالضرب وحبسها.

واتهمت مها محمد زوجها بـ"الاعتداء عليها بالضرب المبرح ما أدى إلى إصابتها في أماكن متفرقة من جسدها، وحبسها لمدة 15 يومًا داخل غرفة".