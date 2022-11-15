هل سحبت الكويت إعارة بركات الوقيان لـ"الإيسيسكو" لعدم صحة الإجراءات؟

أفادت تقارير إعلامية كويتية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، سحب قرار الموافقة على إعارة الإعلامي المعروف بركات الوقيان، كمستشار وخبير في منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو".

وقالت صحيفة "القبس" الكويتية نقلاً عن مصادر لم تكشف عن هويتها إن "قرار السحب جاء بعد مخاطبة وزارة الإعلام لإدارة الفتوى والتشريع، وإفادتها بعدم صحة إجراءات ترشيحه بسبب صدور حكم قضائي يستوجب عدم ترشيحه لهذا المنصب".

وأوضحت المصادر، التي لم تشر صراحةً إلى اسم الإعلامي الوقيان الذي أُعلن انضمامه إلى منظمة "الإيسيسكو" مؤخراً، أن الوزير المطيري "أمر قطاع الشؤون القانونية بفتح التحقيق في شأن الترشيح ومعرفة المسؤولين عن تلك الإجراءات التي على إثرها تم الترشيح لذلك المنصب".

وأشارت إلى أن "قرار الترشيح صدر منذ تموز/يوليو الماضي، أي قبل تولي الوزير المطيري حقيبة وزارة الإعلام".

وأعادت كثير من الحسابات الإخبارية في البلد الخليجي تداول أنباء التراجع عن إعارة الوقيان، في حين لم يصدر أي بيان رسمي من وزارة الإعلام حول هذا القرار حتى إعداد هذا التقرير، كما لم يعلِق الوقيان عليه عبر حسابه في "تويتر" رغم تداوله بكثرة.

وكان الوزير المطيري قد أصدر يوم الخميس الماضي، قرارا بالموافقة على انضمام الوقيان لمنظمة "الإيسيسكو" ممثلاً للكويت، وفقاً لصحيفة "الأنباء" الكويتية.

وأصدرت وزارة الإعلام يوم الجمعة الماضي، بيانا توضيحيا حول آلية اختيار الإعلامي الوقيان، لتمثيل الكويت في "الإيسيسكو".

وقالت وزارة الإعلام في بيانها، الذي نشرته عبر حسابها في "تويتر" إن "المعلومات التي أثيرت حول تمثيل بركات الوقيان لدولة الكويت في منظمة الإيسيسكو غير دقيقة".

وأوضحت أن "الوقيان لم يسبق أن طلب تضمين الشهادة التي صدر بشأنها حكم ضمن ملفه في الوزارة، ولم تكن سنداً أو سبباً في ترشيحه بأي شكل من الأشكال".

وكشف البيان عن آلية اختيار الوقيان، حيث "تم إرسال كتاب في حزيران/ يونيو الماضي من الأمانة العامة للجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة (وزارة التربية) إلى وزارة الإعلام، يبين أن منظمة الإيسيسكو أعلنت عن وظيفة خبير بإدارة الإعلام والتواصل المؤسسي".

وأشارت إلى أنه "تم الطلب من وزارة الإعلام التعميم وتقديم بيانات من تنطبق عليهم الشروط والمؤهلات والخبرات الواردة في الإعلان".

وأضافت أنها "قامت بإرسال أسماء موظفينِ اثنين من الوزارة ممن تنطبق عليهم الشروط الموجودة في الإعلان، وهما بركات الوقيان الشمري وخلف حمود الدريعي".

وبينت أنه "بتاريخ 6 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي أصدرت الإيسيسكو قرارها باختيار الوقيان لوظيفة الخبير بعد إجراءات ومقابلات تمت من قبل المنظمة بين المتقدمين".

وعقب بيان الوزارة، شن نشطاء هجوم ضد الوزارة إثر إصدارها قرارا بالموافقة على انضمام الوقيان، الذي طالته في السنوات القليلة الماضية اتهامات بتزوير شهادته وخضع على إثرها للتحقيق والمحاكمة، إلى المنظمة الدولية.

و"الإيسيسكو" منظمة دولية غير ربحية، مقرها الرباط عاصمة المملكة المغربية، متخصصة في ميادين التربية والعلوم والثقافة، تفرّعت عن منظمة التعاون الإسلامي.

وبدأت قضية الوقيان واتهامه بتزوير شهاداته منذ عام 2018، وخضع للمحاكمة حيث قضت محكمة الاستئناف في تموز/يوليو 2019 ببراءته، وفق ما أكدته حسابات إخبارية مرخصة من وزارة الإعلام آنذاك.

وفي شهر شباط/ فبراير من عام 2020، قضت محكمة التمييز الكويتية، بتغريم إعلامي مبلغ ثلاثة آلاف دينار أي نحو (9900 دولار) بتهمة تزوير شهادة الدكتوراه والماجستير والتعيين في جهات حكومية بوظيفة مستشار إعلامي، استنادا إلى هذه الشهادات، حسب موقع "أمن ومحاكم" المعني بنقل أحدث أخبار الأمن والقضاء.

ولم يكشف الحساب الأمني أو الصحف المحلية آنذاك عن اسم الإعلامي، في حين أفاد بعض النشطاء ومنهم الإعلامية الكويتية مي العيدان أن "الحكم صدر بحق الإعلامي بركات الوقيان".

وتعد قضية الشهادات المزورة في الكويت من أبرز القضايا المثارة خلال الأعوام الأخيرة، بعد الكشف عن وجود شهادات مزورة في مواقع حساسة، وإحالة عدد منها إلى التحقيق وسط تعهد رسمي بملاحقة جميع المزورين، وإحالتهم إلى الجهات المعنية لأخذ جزائهم القانوني.