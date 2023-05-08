ضبط شخص حاول سرقة سيارة بها أم وطفليها في السعودية

كشفت شرطة مكة المكرمة أن القوة الخاصة لأمن الطرق في محافظة "خليص" ألقت القبض على مواطن "لسرقته مركبة في وضع التشغيل من العاصمة المقدسة".

وأوضحت الشرطة في بيان لها نشره حساب "الأمن العام" عبر تويتر أنه "نتج عن محاولة السرقة سقوط امرأة وطفليها من داخلها أثناء سيرها وتعرضهما لإصابات خفيفة".

وذكرت شرطة مكة المكرمة في بيانها أنه "جرى إيقاف الشخص المذكور واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة".

ونشرت الشرطة ضمن التغريدة التي تضمنت بيانها صورة للمتهم، دون الكشف عن هويته.