جزار مصري يلقى مصرعه على يد زبون بسبب 100 جنيه
لقي جزار مصري، اليوم السبت، مصرعه على يد زبون طعنا بالسكين؛ بسبب رفض الأول أن يتغاضى عن 100 جنيه، ما يزيد على 3 دولارات، من حساب اللحمة للزبون.
وتفصيلًا، تلقى قسم شرطة كرداسة التابعة لمحافظة الجيزة، غرب العاصمة القاهرة، إخطارًا من أحد المستشفيات في المنطقة يفيد بوصول جزار مصابا بطعن نافذ في الصدر ووفاته أثناء إسعافه.
وتبين من تحريات المباحث، أن المجني عليه يدعى سيد سعيد، ويبلغ من العمر 30 عامًا، ويعمل جزارا، وبالفحص تبين أنه أصيب بطعنة نافذة في الصدر نتجت عنها الوفاة.
وكشفت التحريات أنه أثناء قيام المجني عليه ببيع لحوم لأحد زبائنه فوجئ بأن المتهم يعطيه الحساب، وطلب منه أن يتغاضى عن مبلغ 100 جنيه؛ ما يزيد على 3 دولارات، وسوف يدفعها له في المرة المقبلة، ولكن المجني عليه رفض وحاول أخذ اللحمة منه.
وأضافت التحريات أن المتهم رفض إعادة اللحمة مرة أخرى للجزار، ما تسبب في مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة، قام خلالها المتهم بتسديد طعنة نافذة للمجني عليه.
وأكدت مديرية أمن الجيزة أنه تم ضبط المتهم، الذي اعترف أمام رجال المباحث الجنائية بارتكاب الجريمة، وجار عرضه على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
وشهدت مصر خلال الأيام الماضية تضخما كبيرا، أدى إلى ارتفاع في أسعار جميع السلع في الأسواق، من بينها اللحوم، التي وصل سعرها في بعض المناطق لـ 270 جنيها للكيلو الواحد أي ما يقرب من 8 دولارات، مقابل 160 جنيها قبل تحرير سعر الصرف الأخير للجنيه مقابل الدولار في شهر كانون الثاني/يناير الماضي.