جزار مصري يلقى مصرعه على يد زبون بسبب 100 جنيه

لقي جزار مصري، اليوم السبت، مصرعه على يد زبون طعنا بالسكين؛ بسبب رفض الأول أن يتغاضى عن 100 جنيه، ما يزيد على 3 دولارات، من حساب اللحمة للزبون.

وتفصيلًا، تلقى قسم شرطة كرداسة التابعة لمحافظة الجيزة، غرب العاصمة القاهرة، إخطارًا من أحد المستشفيات في المنطقة يفيد بوصول جزار مصابا بطعن نافذ في الصدر ووفاته أثناء إسعافه.