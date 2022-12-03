ما حقيقة انتشار "عصابات تجارة أعضاء" بزي نسائي في سلطنة عُمان؟

أصدرت الشرطة في سلطنة عُمان، اليوم السبت، بيانًا رسميًا حول ما تم تداوله خلال الساعات القليلة الماضية، عن وجود عصابات "تجارة أعضاء" تتنكر بزي نسائي وتدخل إلى الأحياء والمنازل لمحاولة خطف أشخاص بطرق مريبة.

وقالت الشرطة في بيانها، إنها "تابعت المنشورات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي والتي تتضمن وجود مجموعات تقوم باستمالة بعض الأشخاص من أجل الذهاب معهم".

وأوضحت الشرطة في البيان المنشور عبر حسابها على "تويتر"، أنها "لم تتلقَ أيَة بلاغات تتعلق بهذا الشأن في كافة محافظات السلطنة، مشددةَ على ضرورة عدم تداول الأخبار التي تبث القلق بين السكان".