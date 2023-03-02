الاعتداء على إيرانية أمام مدرسة شهدت تسميم طالبات
تعرضت سيدة إيرانية، اليوم الخميس، لاعتداء بالضرب والإهانة من قبل عدد من الأشخاص، كانوا يرتدون لباساً مدنياً، فيما أكد ناشطون أنهم من عناصر قادة "الباسيج".
وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اعتداء عدد من الأشخاص على سيدة إيرانية، بشكل عنيف، كان أحدهم يشد شعرها بقوة، أمام مدرسة "13 آبان".
وبحسب مصادر إيرانية، حضرت الأم بعدما أُبلغت بأنّ طالبات أصبن بتسمم جراء تنشّق نوع من الغاز، كما جرى في العديد من المدارس الأخرى في البلاد في الأسابيع الأخيرة.
وبعد انتشار مقطع الفيديو، أعلن وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي والقضاء والشرطة العمل على معاقبة الفاعل في أسرع وقت.
وأعلنت السلطات أنها أوقفت 4 أشخاص، اليوم، بعد انتشار مقطع الفيديو، وفقاً لما أوردته وكالة "تسنيم"، وفي الوقت الذي لم تعلن فيه هويات الفاعلين.
وكشف ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي أن الشخص الذي اعتدى على السيدة يدعى صمد أسدي وأنه أحد قادة قوات "الباسيج" الإيرانية.
وكانت شرطة طهران أكدت "عدم تورط" أي شرطي "بشكل مباشر أو غير مباشر في هذه الواقعة".
وتثير قضية تسميم طالبات تعاطفاً في البلاد منذ أيام، وتتعرض السلطات لضغوط لإيجاد المسؤولين.
وتعرضت مئات الطالبات للتسمم بالغاز في سلسلة من الحالات المسجلة منذُ مطلع شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، في حوالي 10 مدارس على الأقل.
وقالت وزارة الصحة، يوم الأحد الماضي، إن "بعض الأفراد" يسعون عبر ذلك إلى "إغلاق كل المدارس، وخصوصا مدارس الفتيات".
وتم إدخال بعض التلميذات إلى المستشفى لفترة وجيزة، ولم تكن حالة أي منهن مثيرة للقلق.
وكلّف الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، يوم أمس الأربعاء، وزير الداخلية أحمد وحيدي "متابعة القضية في أسرع وقت ممكن، وإطلاع" الناس على سير التحقيق من أجل "تبديد مخاوف الأهالي".
ولم يتم توقيف أي شخص على خلفية القضية حتى الآن.
ويأتي انتشار مقطع الفيديو بعد مرور 6 أشهر على وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني البالغة 22 عاماً، في الـ16 من شهر أيلول/سبتمبر الماضي، بعد اعتقالها لدى شرطة الأخلاق في طهران لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.