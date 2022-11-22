إيران.. تمنى خسارة المنتخب أمام إنجلترا فأغلقت الشرطة مطعمه الشهير

إلى ذلك، هاجمت بعض الصحف الإيرانية، منها صحيفة "كيهان" التي يمولها مكتب المرشد علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، المنتخب الإيراني بسبب عدم قراءة النشيد الوطني خلال المباراة.

وقالت الصحيفة في صفحتها الأولى إن "اللاعبين الذين لم يرددوا النشيد الوطني خلال المباراة عديمو الشرف والغيرة".

واعتبرت أن سبب خسارة إيران كان "حربًا إعلامية نفسية جبانة وغير مسبوقة ضد هذا الفريق".

وأضافت: "في الواقع، هذا التيار الإعلامي السياسي، ولا سيما سكان لندن، بدعم وتنسيق من الوطنيين المحليين، من مشاهير السينما والرياضة إلى قنوات الإعلام والتليغرام، وحتى الشخصيات السياسية التي تدعي أنها إصلاحية، تكاتفوا لمهاجمة اللاعبين".