إيران.. تمنى خسارة المنتخب أمام إنجلترا فأغلقت الشرطة مطعمه الشهير
أغلقت السلطات الإيرانية مطعما شهيرا في العاصمة طهران، بعدما تمنى صاحبه خسارة منتخب البلاد أمام إنجلترا في بطولة كأس العالم.
وخسرت إيران بالفعل، أمس الإثنين، أمام إنجلترا بنتيجة قاسية (6-2)، وذلك في مستهل مشوارها بمونديال قطر 2022.
وقالت وكالة أنباء "ميزان" التابعة للسلطة القضائية، اليوم الثلاثاء، إن "الشرطة وبتوجيه من القضاء، أغلقت أحد المطاعم المعروفة في شارع شريعتي شمال طهران؛ بسبب قيام صاحبه بنشر مادة عبر تطبيق "إنستغرام"، يوم أمس الإثنين، وُصفت بـ"المسيئة".
وبحسب الوكالة، فإن صاحب المطعم، الذي لم تكشف عن هويته، نشر تدوينة عبر تطبيق "إنستغرام"، قال فيها إنه "يتمنى خسارة المنتخب الإيراني وفوز فريق إنجلترا، كما تمنى فشل إيران في مونديال قطر 2022".
إلى ذلك، هاجمت بعض الصحف الإيرانية، منها صحيفة "كيهان" التي يمولها مكتب المرشد علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، المنتخب الإيراني بسبب عدم قراءة النشيد الوطني خلال المباراة.
وقالت الصحيفة في صفحتها الأولى إن "اللاعبين الذين لم يرددوا النشيد الوطني خلال المباراة عديمو الشرف والغيرة".
واعتبرت أن سبب خسارة إيران كان "حربًا إعلامية نفسية جبانة وغير مسبوقة ضد هذا الفريق".
وأضافت: "في الواقع، هذا التيار الإعلامي السياسي، ولا سيما سكان لندن، بدعم وتنسيق من الوطنيين المحليين، من مشاهير السينما والرياضة إلى قنوات الإعلام والتليغرام، وحتى الشخصيات السياسية التي تدعي أنها إصلاحية، تكاتفوا لمهاجمة اللاعبين".