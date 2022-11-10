الكويت.. أنباء عن العثور على متفجرات في "كرافان" جلب من أمريكا

وأضاف بأنه "عُثر داخل العربة على طلقات نارية وعجينة يشتبه أنها متفجرات"، مرجحاً أنه "قد تكون المتفجرات لشخص أمريكي كان يملك العربة سابقاً".

وتساءل المدونون الذين تفاعلوا مع الحادثة عن كيفية وصول هذه العربة إلى البلاد وعدم اكتشاف أمر هذه المتفجرات قبل خروجها من أمريكا.

ولم تعلِق وزارة الداخلية الكويتية على الحادثة وما تداولته الحسابات الإخبارية بشأنها حتى إعداد هذا التقرير.

ويذكر أنه صدرت أوامر رسمية عن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، في آب/ أغسطس الماضي، بتعزيز الإجراءات الأمنية في المنافذ والموانئ، في خطوة تهدف للسيطرة على محاولات تهريب المواد المخدرة.

وأكد الخالد خلال جولة قام بها إلى ميناء الشويخ آنذاك على ضرورة منع خروج الحاويات من المنافذ والموانئ إلا بعد تفتيشها بشكل جيد من قبل الجهات المعنية للتأكد من خلوها من المواد المخدرة.