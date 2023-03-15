مصري قتل حماته وأبلغ الأمن عن اختفائها

كشفت اعترافات أحد المواطنين المصريين كيف رتَّب وخطَّط لقتل والدة زوجته "حماته"، مشيرًا إلى أنه رتب للجريمة جيدًا، حسب قوله.

وقال إنه خطَّط لجريمة القتل قبل 3 أيام من تنفيذها بسبب وجود خلافات أسرية مع حماته، فاستغل زيارة زوجته للطبيب بصحبة شقيقتها، وفي هذا الوقت حضرت حماته إلى منزله بناء على اتفاق بينهما بعدما خدعها متعللا بوجود خلافات زوجية مع ابنتها.

وغافل المتهم حماته، وتدعى "فاطمة.م" وتبلغ من العمر 49 عامًا، عقب دخولها منزله وطعنها بضع طعنات حتى تمكن من قتلها خلال دقائق معدودة، بحسب "الوطن".

وتخلَّص القاتل من جثة حماته بإلقائها في الطريق العام في البدرشين، وتمكَّن من تنظيف مسرح الجريمة من آثار الدماء قبل أن تعود زوجته إلى المنزل.