العراق.. السجن المؤقت لـ"الشيخة أم فهد" بتهمة "المحتوى السيئ"

أصدرت محكمة تحقيق الكرخ الثالثة في بغداد، يوم الإثنين، قرارًا بتوقيف المشهورة المثيرة للجدل الملقبة بـ"الشيخة أم فهد"، بعد شكوى أقامتها ضدها وزارة الداخلية بتهمة "المحتوى السيئ".

وقال مصدر قضائي عراقي، لـ"إرم نيوز"، إن "غفران مهدي سوادي والمعروفة باسم الشيخة أم فهد، حضرت أمام محكمة تحقيق الكرخ الثالثة من أجل تدوين أقوالها حول الشكوى المقامة ضدها من قبل وزارة الداخلية العراقية، وبعد ذلك قرر قضائي المحكمة توقيفها لمدة يومين على ذمة التحقيق".

وتنشغل الأوساط العراقية بـ"أم فهد" منذ أيام، فيما أعلنت وزارة الداخلية أنها ستلاحقها قضائيًا بتهمة "المحتوى المسيء".

واكتسبت العراقية "أم فهد" شهرتها، عندما ظهرت في المباراة النهائية لبطولة خليجي 25، التي أقيمت في وقت سابق من الشهر الجاري في البصرة.