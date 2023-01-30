العراق.. السجن المؤقت لـ"الشيخة أم فهد" بتهمة "المحتوى السيئ"
أصدرت محكمة تحقيق الكرخ الثالثة في بغداد، يوم الإثنين، قرارًا بتوقيف المشهورة المثيرة للجدل الملقبة بـ"الشيخة أم فهد"، بعد شكوى أقامتها ضدها وزارة الداخلية بتهمة "المحتوى السيئ".
وقال مصدر قضائي عراقي، لـ"إرم نيوز"، إن "غفران مهدي سوادي والمعروفة باسم الشيخة أم فهد، حضرت أمام محكمة تحقيق الكرخ الثالثة من أجل تدوين أقوالها حول الشكوى المقامة ضدها من قبل وزارة الداخلية العراقية، وبعد ذلك قرر قضائي المحكمة توقيفها لمدة يومين على ذمة التحقيق".
وتنشغل الأوساط العراقية بـ"أم فهد" منذ أيام، فيما أعلنت وزارة الداخلية أنها ستلاحقها قضائيًا بتهمة "المحتوى المسيء".
واكتسبت العراقية "أم فهد" شهرتها، عندما ظهرت في المباراة النهائية لبطولة خليجي 25، التي أقيمت في وقت سابق من الشهر الجاري في البصرة.
وتنحدر "أم فهد" الملقبة بـ"المهرة" وأيضًا "الشيخة"، من محافظة البصرة جنوبي العراق، وهي من مواليد 1994 ومتزوجة مرتين، لكنها تقيم حاليًا في منطقة "زيونة"، أحد الأحياء الراقية شرقي بغداد، وتوضح "أم فهد" أنها "سيدة أعمال وزوجها ثري"، وسط شكوك بصلاتها بمسؤولين نافذين وعسكريين.
وفي وقت سابق، أحالت وزارة الداخلية، "أم فهد" إلى القضاء بتهمة "المحتوى السيئ".
وجاء في وثيقة صادرة من الوزارة بتاريخ 25 من الشهر الحالي، أنه "من خلال الرصد والمتابعة لأعمال اللجنة موضوعة البحث نرفق رابط قرص مدمج CD عدد 2 يتضمن أحدهما لقاء تلفزيونيًا للمدعوة غفران مهدي سوادي الملقبة أم فهد، اسم الأم حسنة جاسم، مواليد 1994، والتي تسكن محافظة بغداد / زيونة محلة 71 قرب أسواق زيزينيا".
وبينت الوثيقة أنه "من خلال اللقاء تطرقت أم فهد وأشارت باستهزاء إلى مواضيع ترتبط ارتباطًا وثيقًا بقوت المواطن، وتجاوزت الأعراف والقوانين في آداب الحديث الإعلامي".
وأردفت الوثيقة: "أما القرص الآخر فيحتوي على تسجيل مقاطع فديوية تتضمن رقصًا بإيحاءات جنسية فاضحة ومخلة بالآداب العامة".