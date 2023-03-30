الجزائر.. أحكام بالسجن بحق "عصابة عنابة"

قضت محكمة جزائرية، اليوم الأربعاء، بالسجن النافذ بحق 46 متهمًا من أصل 60 موقوفًا، وذلك على خلفية محاولتهم اقتحام مقر أمني في ولاية عنابة قبل نحو 10 أيام، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وتعود أحداث هذه القضية إلى 15 مارس الجاري، حيث تم توقيف المتهمين بحي سيدي سالم، على خلفية محاولة أشخاص مسلحين ومدعمين بكلاب هجومية اقتحام مقر أمن بذات الحي، والاعتداء وتحطيم أملاك عمومية.

وقالت صحيفة "الخبر" المحلية، إن محكمة الحجار التابعة لمجلس قضاء عنابة، أصدرت، اليوم الأربعاء، أحكامًا تتراوح بين 20 سنة و6 أشهر سجنًا نافذًا بحق 82 شخصًا في قضية ما بات يُعرف إعلاميًا بـ"عصابة أحياء في سيدي سالم" في بلدية البوني بولاية عنابة.