الإمارات.. امرأة تتورط بمخالفات مرورية بمبلغ 137 ألف دولار

طالبت امرأة في أبوظبي بدولة الإمارات تورطت بمخالفات مرورية وصلت قيمتها إلى 508 آلاف و700 درهم (ما يعادل 137 ألفا و350 دولارا)، بتحويل مخالفاتها إلى شخص آخر، بدعوى سرقته سيارتها وارتكاب المخالفات المعنية بها.

ووفق صحيفة "الإمارات اليوم"، رفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، مطالب المرأة بتحويل رمزها المروري إلى الرمز المروري الخاص بالمدعى عليه، لقيامه بارتكاب المخالفات بعد سرقته لمركبتها، وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم سداد الرسم المقرر قانونًا.

وفي التفاصيل، فإن الفتاة طالبت بدعوى قضائية أقامتها ضد شاب بتحويل جميع المخالفات إلى المدعى عليه وتسليمها شهادة براءة ذمة من إدارة الترخيص والمرور، وكذلك مخاطبة إدارات المرور المختلفة بتحويل المخالفات والنقاط المرورية وبدل الحجز ومرفقاته من الرمز المروري لها إلى الرمز المروري التابع للمدعى عليه مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.

وذكرت المدعية أن المدعى عليه قام بسرقة مركبتها وارتكب عدة مخالفات مرورية وتم إدانته بموجب حكم جزائي غيابي بالحبس سنة عن جريمة السرقة والغرامة بمبلغ 500 درهم عن جريمة ارتكاب المخالفات المرورية.

وقدمت المدعية مذكرة شارحة بها قيمة المخالفات المرورية مقررة بعدم قدرتها على سدادها، فيما لم يحضر المدعى عليه وتبين إعلانه بالسجن ورفض الحضور، بحسب "الإمارات اليوم".

وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم سداد الرسم المقرر قانونًا مع إلزام المدعية بالرسوم والمصاريف.