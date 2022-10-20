مصر.. شاب يقتل صديقه بسبب هاتف

ألقت قوات الأمن المصرية، القبض على شاب سوداني الجنسية، بتهمة قتل صديقه ومواطنه، بسبب خلاف بينهما على ملكية هاتف محمول.

وبدأت تفاصيل الواقعة في منطقة مدينة "نصر" في القاهرة، حيث تم العثور على جثة شاب غارقا في الدماء.

وانتقل رجال الأمن والبحث الجنائي لمقر الواقعة، وبجمع المعلومات وتفريغ الكاميرات في المنطقة، تم تحديد هوية المتهم.

وتبين من التحريات أن المجني عليه كان على خلاف مع صديقه بسبب ملكية هاتف محمول، وعند لقائهما في أحد الشوارع، نشب خلاف بينهما تطور إلى مشادة قام على إثرها المتهم بتسديد طعنات نافذة بسلاح أبيض لصديقه.

وسقط المجني عليه قتيلا غارقا في الدماء، حيث تولت النيابة العامة التحقيق بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية من قبل قسم شرطة ثالث مدينة نصر.