سجن 5 لصوص سرقوا مجوهرات بأكثر من 113 مليون يورو

أصدرت محكمة ألمانية، اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن لعدة سنوات على خمسة رجال لتورطهم في سرقة مجوهرات عام 2019 من متحف "القبو الأخضر" في "دريسدن" يضم بعضا من أعظم المجموعات الفنية في أوروبا.

وتشمل قطع المجوهرات، التي جرى الاستيلاء عليها في عملية السطو، أكثر من 4300 قطعة ألماس وتقدر قيمتها بأكثر من 113 مليون يورو.

ومن بين القطع المسروقة نجمة وسام النسر الأبيض، والبولندي، وغطاء رأس مرصع بالألماس. وقالت الشرطة إن معظم المجوهرات المسروقة تمت استعادتها.

وحُكم بالسجن على خمسة أفراد من العائلة نفسها لفترات تتراوح بين أربعة أعوام وأربعة أشهر وستة أعوام وشهرين. وبرأت المحكمة فردا سادسا في العائلة. وجميع المتهمين في العشرينيات من العمر.

وصنعت مجموعة المجوهرات المسروقة من دريسدن في القرن الثامن عشر في عهد الحاكم الساكسوني أوجستوس القوي، والذي توِّج ملكا لبولندا فيما بعد وأمر بتصنيع مجوهرات أكثر فخامة لينافس بها خصمه ملك فرنسا لويس الرابع عشر.

ونجت تلك الكنوز من غارات قصف الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية ليستولي عليها الاتحاد السوفيتي كغنيمة الحرب. وعادت إلى دريسدن العاصمة التاريخية لساكسونيا عام 1958.