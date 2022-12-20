الكويت.. تعرّض مئات الأشخاص لاحتيال إلكتروني على يد "تنظيم عصابي"
تعرض مئات الأشخاص في الكويت لعمليات احتيال إلكتروني على يد "تنظيم عصابي" استولى على مبالغ من حساباتهم البنكية، بعد أن أوهمهم بالاستثمار في أموالهم، بحسب وسائل إعلام محلية.
وقالت صحيفة "القبس" الكويتية، اليوم الثلاثاء، إن "النيابة العامة الكويتية حذرت من عصابات متخصصة في النصب والاحتيال الإلكتروني".
ندعو إلى الحذر وعدم الاستجابة لطلبات تحميل تطبيق "ANYDESK" أو غيره لأي غرض كان
صحيفة "القبس" نقلاً عن النيابة العامة الكويتية
وأضافت: "أعلنت النيابة العامة تلقيها أكثر من 300 شكوى من ضحايا تعرضوا للنصب على يد تنظيم عصابي يوهم الآخرين بالاستثمار في أموالهم، ويدعوهم إلى تحميل تطبيق "ANYDESK"، الذي يمكنه من التحكم في أجهزة الهواتف النقالة والدخول إلى الحسابات البنكية والاستيلاء على ما فيها من مبالغ مالية".
ودعت النيابة، وفق الصحيفة، المواطنين والمقيمين إلى الحذر وعدم الاستجابة لطلبات تحميل هذا التطبيق أو غيره لأي غرض كان.