الكويت.. تعرّض مئات الأشخاص لاحتيال إلكتروني على يد "تنظيم عصابي"

تعرض مئات الأشخاص في الكويت لعمليات احتيال إلكتروني على يد "تنظيم عصابي" استولى على مبالغ من حساباتهم البنكية، بعد أن أوهمهم بالاستثمار في أموالهم، بحسب وسائل إعلام محلية.

وقالت صحيفة "القبس" الكويتية، اليوم الثلاثاء، إن "النيابة العامة الكويتية حذرت من عصابات متخصصة في النصب والاحتيال الإلكتروني".