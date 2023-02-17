السلطات الكويتية تعتزم إبعاد خادمة وضعت "قاذورات" في الطعام
أفاد مصدر أمني في الكويت، الخميس، بأن السلطات تعتزم ترحيل خادمة فلبينية إلى بلادها عقب يومين من ضبطها؛ لوضعها "القاذورات" في أطعمة عائلة كفيلها في منزلهم بمنطقة الرميثية في محافظة حولي.
وقال المصدر الأمني لصحيفة "جرائم ومحاكم" المحلية إن "مدير أمن محافظة حولي العميد زياد الخطيب أمر بإحالة الخادمة الفلبينية إلى إدارة الإبعاد لترحيلها إلى بلادها".
وكانت الجهات الأمنية ضبطت الخادمة وأخضعتها للتحقيقات، حيث أقرت بتعمدها وضع "قاذروات" في أطعمة كانت تعدها لأسرة كفيلها.
ووفقاً لصحيفة "الأنباء" الكويتية، فإن مواطنا تقدم ببلاغ عرض من خلاله مقطع فيديو تم تصويره للخادمة وهي تخرج قاذورات وتضعها في ساندويشات تقوم بإعدادها.
وأفاد المواطن بأنه لاحظ وزوجته تغير الأطعمة التي تعدها الخادمة، فوضع كاميرا سرية في غرفة إعداد الطعام، ليفاجأ وزوجته بقيامها بوضع القاذورات في الطعام.