السلطات الكويتية تعتزم إبعاد خادمة وضعت "قاذورات" في الطعام

أفاد مصدر أمني في الكويت، الخميس، بأن السلطات تعتزم ترحيل خادمة فلبينية إلى بلادها عقب يومين من ضبطها؛ لوضعها "القاذورات" في أطعمة عائلة كفيلها في منزلهم بمنطقة الرميثية في محافظة حولي.

وقال المصدر الأمني لصحيفة "جرائم ومحاكم" المحلية إن "مدير أمن محافظة حولي العميد زياد الخطيب أمر بإحالة الخادمة الفلبينية إلى إدارة الإبعاد لترحيلها إلى بلادها".