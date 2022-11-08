السلطات المغربية تفك لغز مقتل نجم "تيك توك" أنور العثماني

تمكنت السلطات المغربية من فك لغز مقتل طالب مشهور على منصة "تيك توك"، عُثر على جثته في مدينة طنجة قبل أيام، فيما أعلنت القبض على فتاة قاصر يشتبه بتورطها في الجريمة.

وأفاد بيان صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني أن "الشرطة القضائية في مدينة طنجة، بتنسيق مع نظيرتها بمدينة تطوان، تمكنت على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات)، يوم الاثنين، من توقيف فتاة قاصر تبلغ من العمر 17 سنة؛ وذلك للاشتباه في تورطها بارتكاب جريمة الضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض المفضي إلى الموت، والتي راح ضحيتها طالب يبلغ من العمر 20 سنة".

وعثر على الطالب المغربي ويدعى أنور العثماني (20 عاما)، يوم السبت، مقتولا في منزل يقطنه بمفرده بمدينة طنجة، حيث ظهرت على جثته آثار عدة طعنات.

ووفق المصدر ذاته، فإن التحقيقات الميدانية الدقيقة، التي باشرتها الفرق الأمنية، مكنت السلطات الأمنية من توقيف المشتبه بها الرئيسية في ارتكاب الجريمة، حيث بدأ التحقيق معها للوقوف على أسباب ودوافع العمل الإجرامي، فيما ألقي القبض على أحد أفراد الفتاة، حيث يشتبه بتورطه في عدم التبليغ عن جناية، وإتلاف أداة الجريمة وبعض العائدات الإجرامية.

وجرى الاحتفاظ بالمشتبه بها رهن المراقبة الشرطية، لكونها ما زالت قاصرا، بينما تم الاحتفاظ بقريبها تحت الحراسة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.

وكانت والدة الطالب، وهو من مدينة العرائش شمال غربي البلاد، قد اكتشفت مقتله عندما قصدت الشقة التي يستأجرها في حي "مسنانة" بطنجة خلال بحثها عنه بعد فقدان الاتصال به لأكثر من يومين، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وكان العثماني الذي عرف بنشره مقاطع فيديو على منصة "تيك توك" قد استأجر تلك الشقة مع انتظامه في الدراسة بكلية العلوم والتقنيات.

وقالت وسائل إعلام محلية آنذاك إنه يشتبه أن تكون الجريمة بسبب علاقة عاطفية وتصفية حسابات.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد قد أطلقوا حملة واسعة للقبض على قتلة الشاب أنور، وذلك عبر هاشتاغ حمل عنوان "كلنا أنور".