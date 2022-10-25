سائح إسباني قرر الذهاب إلى مونديال قطر سيرًا على الأقدام فاختفى في إيران
اختفى سائح إسباني أثناء رحلة سفر سيرا على الأقدام من مدريد إلى قطر للمشاركة في كأس العالم بعد دخوله الأراضي الإيرانية قبل 3 أسابيع.
وقالت هيئة الاذاعة البريطانية بالنسخة الفارسية، إن "عائلة الرجل الأسباني (سانتياغو سانشيز 41 عاما)، أعربت عن قلقها بشأن حالته".
وسانتياغو سانشيز هو متسلق جبال ومتسلق من ذوي الخبرة وقافز مظلي سابق، ومن مشجعي فريق دوا أتشيه لكرة القدم.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من قبل السلطات الإيرانية بشان اختفاء هذا السائح الإسباني.
وأضافت الهيئة في تقريرها إن "سانشيز شوهد آخر مرة في العراق الذي وصل إليه بعد مروره بخمسة عشر دولة"، مضيفة أن "أسرته أبلغت الشرطة ووزارة الخارجية الإسبانية عن اختفائه، وليس لدى وزارة الخارجية أي معلومات عن مكان تواجده والسفير الإسباني في طهران يتابع الأمر".
وشارك سانتياغو على نطاق واسع ملاحظات السفر الخاصة به على مدار الأشهر التسعة الماضية من خلال نشر مقاطع فيديو على حسابه في إنستغرام، كما أن الصور التي كان ينشرها سانتياغو توقفت فجأة في الأول من أكتوبر وذلك بعد دخوله الأراضي الإيرانية من الحدود الشمالية الغربية.
ووفق التقرير فإن عائلة سانشيز تقول إن رسائله اليومية توقفت أيضاً منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري. وقبل يوم من اختفائه تناول سانشيز الإفطار مع مرشد في السليمانية في إقليم كردستان العراق.
وقالت سيليا كوجدور، والدة سانتياغو، لوكالة أسوشيتيد برس: "نحن قلقون للغاية، أنا وزوجي لا نستطيع التوقف عن البكاء".
وفي الاحتجاجات الأخيرة، أعلنت السلطات الإيرانية اعتقال عدد من "الرعايا" الأجانب وأكدت بعض الحكومات بما في ذلك فرنسا وإيطاليا اعتقال مواطنيها في إيران.
وقال المرشد إنه حاول تحذير سانشيز من خطورة الوضع السياسي في إيران، لكن بحسب قوله "كان سانشيز واثقًا ولم يأخذ التحذيرات على محمل الجد".
وأضاف "تواصل معي من خلال "غوغل ترانزليت"، لأن سانشيز لا يتحدث إلا الإسبانية، ومرت أسابيع قليلة منذ آخر رسالة أرسلها سانشيز إلى عائلته، وكان من المفترض أن تكون إيران المحطة الأخيرة لسانشيز قبل وصوله إلى قطر، مكان إقامة كأس العالم".
ويقول المحللون إن الغربيين ومزدوجي الجنسية عالقون بشكل متزايد في الصراعات السياسية الداخلية الإيرانية والتوترات بين طهران والعواصم الغربية، وتم اعتقال ما لا يقل عن العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية بتهم التجسس في السنوات الأخيرة.