سائح إسباني قرر الذهاب إلى مونديال قطر سيرًا على الأقدام فاختفى في إيران



اختفى سائح إسباني أثناء رحلة سفر سيرا على الأقدام من مدريد إلى قطر للمشاركة في كأس العالم بعد دخوله الأراضي الإيرانية قبل 3 أسابيع.

وقالت هيئة الاذاعة البريطانية بالنسخة الفارسية، إن "عائلة الرجل الأسباني (سانتياغو سانشيز 41 عاما)، أعربت عن قلقها بشأن حالته".

وسانتياغو سانشيز هو متسلق جبال ومتسلق من ذوي الخبرة وقافز مظلي سابق، ومن مشجعي فريق دوا أتشيه لكرة القدم.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من قبل السلطات الإيرانية بشان اختفاء هذا السائح الإسباني.

وأضافت الهيئة في تقريرها إن "سانشيز شوهد آخر مرة في العراق الذي وصل إليه بعد مروره بخمسة عشر دولة"، مضيفة أن "أسرته أبلغت الشرطة ووزارة الخارجية الإسبانية عن اختفائه، وليس لدى وزارة الخارجية أي معلومات عن مكان تواجده والسفير الإسباني في طهران يتابع الأمر".

وشارك سانتياغو على نطاق واسع ملاحظات السفر الخاصة به على مدار الأشهر التسعة الماضية من خلال نشر مقاطع فيديو على حسابه في إنستغرام، كما أن الصور التي كان ينشرها سانتياغو توقفت فجأة في الأول من أكتوبر وذلك بعد دخوله الأراضي الإيرانية من الحدود الشمالية الغربية.