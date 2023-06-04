الكويت.. السجن المؤبد لوافد اعتدى جنسيًا على عشرات الأطفال

قررت محكمة كويتية يوم الأحد الحكم بالسجن المؤبد بحق وافد يحمل الجنسية المصرية، قام باستدراج طفل من الوافدين إلى أحد المساجد في مدينة الجهراء والاعتداء عليه نفسيا وجسديا.

ووفق وسائل إعلام محلية، فقد ألقت الشرطة الكويتية القبض على المتهم بعد أن طاردته وحاصرته أثناء محاولته الهرب خارج البلاد، من "منفذ السالمي"، وذلك فور علمه ببحث السلطات عنه.

وذكرت وسائل الإعلام الكويتية، أن المتهم قد يكون هو نفسه الذي ألغت محكمة الاستئناف في 4 مايو الماضي، حكما بإعدامه، واستبدلته بسجنه مدة 10 سنوات في قضية واحدة.

وقالت صحيفة "القبس" إن المتهم (40 عاما) يعمل مدرس تربية إسلامية ويحمل الجنسية المصرية، حيث اختطف طفلا وافدا واعتدى عليه، حيث حكم عليه مجددا بالسجن، في حين يواجه قضايا أخرى لم يتم الحكم عليه بها بعد.