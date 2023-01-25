الكويت.. محكمة الاستئناف تقضي بحبس "مرشحي فرعية مطير" سنتين

قضت محكمة الاستئناف في دولة الكويت، اليوم الأربعاء، بحبس النائب السابق صالح الشلاحي ومرشحي فرعية "مطير" في الدائرة الخامسة سنتين مع الشغل والنفاذ.

واستثنت المحكمة من حكمها، النائب السابق ماجد مساعد، لعدم موافقة المجلس على رفع الحصانة عنه، وفق ما نقلته صحيفة "الراي" المحلية.

وفور صدور الحكم، علق النائب صالح الشلاحي عبر حسابه في "تويتر": "الحمد لله على كل حال.. عسى في الأمر خير والله المستعان".