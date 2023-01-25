الكويت.. محكمة الاستئناف تقضي بحبس "مرشحي فرعية مطير" سنتين
قضت محكمة الاستئناف في دولة الكويت، اليوم الأربعاء، بحبس النائب السابق صالح الشلاحي ومرشحي فرعية "مطير" في الدائرة الخامسة سنتين مع الشغل والنفاذ.
واستثنت المحكمة من حكمها، النائب السابق ماجد مساعد، لعدم موافقة المجلس على رفع الحصانة عنه، وفق ما نقلته صحيفة "الراي" المحلية.
وفور صدور الحكم، علق النائب صالح الشلاحي عبر حسابه في "تويتر": "الحمد لله على كل حال.. عسى في الأمر خير والله المستعان".
وسبق أن قضت محكمة الجنايات في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2021، بتغريم المشاركين في فرعية قبيلة مطير، البالغ عددهم 21 متهماً، 3 آلاف دينار لكل منهم، بمجموع 63 ألف دينار.
وكانت النيابة العامة قد وجهت في حينها اتهامات إلى 21 متهماً من بينهم النائب صالح الشلاحي المطيري، والنائب السابق ماجد مساعد المطيري وآخرين، أنهم في 12-9-2020 نظموا مع مجهولين، انتخابات فرعية بصورة غير رسمية، لاختيار مرشحين لقبيلة مطير، قبل الموعد المحدد لانتخابات مجلس الأمة في ديسمبر/ كانون الأول 2020.