المكسيك تعتقل 16 عسكريا شاركوا في "إعدام" 5 رجال

وأفادت الوزارة، في بيان، بأن محكمة عسكرية أصدرت 16 مذكرة اعتقال، يوم الخميس، بحق الأفراد العسكريين الضالعين في "جرائم تتعارض مع النظام العسكري".

ويأتي القرار عقب التقاط مقاطع مصورة لهم وهم يضربون الرجال الخمسة ثم يطلقون النار عليهم، ونشرته وسائل إعلام أفادت بأن تاريخه يعود إلى 18 مايو/ أيار، ووقع في ولاية تاماوليباس شمال البلاد، ويظهر فيه نحو 12 جنديا يحيطون بشاحنة بعدما اصطدمت بجدار وهي تسير بسرعة كبيرة.

وفي تفاصيل المقطع المصور، ظهر الجنود وهم يسحبون 5 أشخاص من الشاحنة ويوجهون إليهم اللكمات والركلات ثم يدفعونهم نحو أحد الجدران. كما كشف الفيديو أحد الجنود وهو يخرج سلاحا طويلا من الشاحنة. وأطلق الجنود النار من مسافة بعيدة على أهداف غير مرئية، قبل أن يطلقوا الرصاص على الرجال الخمسة.