مصري يقتل زوجته و6 من أسرتها خلال جلسة صلح

شهدت محافظة الإسكندرية المصرية، الثلاثاء، حادثًا مأساويًا، حيث أقدم شخص على قتل زوجته ووالديها وأخيها وأبنائه، خلال جلسة صلح على إثر خلافات زوجية.

تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغاً بإطلاق أحد الأشخاص النار على أسرته في منطقة أبو سليمان بمحافظة الإسكندرية، وسقوط ضحايا.