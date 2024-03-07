راجعت المركز الطبي مرتين.. الإهمال الطبي يتسبب بوفاة ممثلة بريطانية

رفعت والدة ممثلة المسرح البريطانية إميلي تشيسترتون، دعوى قضائية ضد موظفين يعملان في القطاع الصحي في مانشستر، بعد تجاهلهما أعراض ابنتها الثلاثينية؛ ما أدى لوفاتها.

وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة "ذا صن" البريطانية، توفيت إيملي عن 30 عاما، بعد إصابتها بجلطة دموية قاتلة، على الرغم من مراجعة أحد المراكز الطبية مرتين خلال أسبوع.

وذهبت إيميلي في 31 أكتوبر، وهي تشكو من ألم في ساقها اليسرى وضيق في التنفس، فنصحها مقدم الرعاية بتناول دواء الباراسيتامول المسكن.

وبعد أسبوع وتحديدا في 7 نوفمبر راجعت "إيميلي" مقدم رعاية آخر، شخّص إصابتها بالتواء في ربلة الساق، وأعراض كوفيد طويل الأمد، والقلق.