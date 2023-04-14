المغرب.. تشديد أحكام السجن بحق 3 متهمين باغتصاب طفلة

شددت محكمة الاستئناف في العاصمة المغربية الرباط، ليل الخميس الجمعة، أحكاما بالسجن بحق ثلاثة متهمين في قضية اغتصاب طفلة، كانت قد أثارت صدمة في المغرب وخارجه؛ بسبب حكم مخفف في المرحلة الابتدائية.

ورفعت المحكمة عقوبة المتهم الرئيسي من عامين إلى 20 عاما سجنا نافذا، فيما شددت عقوبة متهمين آخرين من 18 شهرا إلى 10 أعوام سجنا.

وقال عبدالفتاح زهراش، أحد وكلاء الدفاع عن الضحية سناء (12 عاما) للصحفيين: "نحن مرتاحون لهذا الحكم الذي أنصف الضحية، لكننا لم نفهم لماذا حكم بـ10 أعوام سجنا فقط بحق المتهمين الآخرين".

وأوضح أن "دفاع الضحية سوف يطعن في الحكم لدى محكمة النقض بعد التشاور مع عائلة الضحية".

وفي وقت سابق الخميس، استمعت المحكمة للطفلة في جلسة مغلقة، أكدت خلالها أنها تعرّضت لاغتصاب متكرر نتج عنه مولود، وفق ما قال محاميها محمد الصبار.

وتعود الحادثة للعام الماضي، حيث لم يكن عمر الطفلة يتجاوز 11 عاما في منطقة ريفية قرب مدينة تيفلت بضواحي العاصمة.

وبعدما تقدّمت عائلة الطفلة بشكوى، أدين في 20 آذار/مارس، ثلاثة شبان بتهمتي "التغرير بقاصر"، و"هتك عرض قاصر بالعنف".

لكنّ العقوبة الأولية لم تتجاوز السجن عامين لأحدهم و18 شهرًا للآخرين.