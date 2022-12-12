بعد زواجه من امرأة خلعها عن زوجها.. إصابة محام يمني بالرصاص داخل محكمة

أصيب محام يمني، أمس الأحد، بجروح خطيرة داخل محكمة في محافظة حجة، الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثيين، شمال غرب البلاد، بسبب زواجه من امرأة مختلعة، ترافع عنها في وقت سابق لخلعها عن زوجها نزولًا عند رغبة والدها، فيما ذكرت بعض المصادر أنه "قُتل".

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن المحامي المجني عليه ترافع في وقت سابق في قضية خلع بين زوجين، انتهت بانفصالهما بحكم قضائي، رغم إكراه الزوج، بعد نزاع حدث بين والد الزوج ووالد الزوجة على قطعة أرض، دفع والد الزوجة إلى الاستعانة بمحام لخلع ابنته عن زوجها.