بعد زواجه من امرأة خلعها عن زوجها.. إصابة محام يمني بالرصاص داخل محكمة
أصيب محام يمني، أمس الأحد، بجروح خطيرة داخل محكمة في محافظة حجة، الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثيين، شمال غرب البلاد، بسبب زواجه من امرأة مختلعة، ترافع عنها في وقت سابق لخلعها عن زوجها نزولًا عند رغبة والدها، فيما ذكرت بعض المصادر أنه "قُتل".
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن المحامي المجني عليه ترافع في وقت سابق في قضية خلع بين زوجين، انتهت بانفصالهما بحكم قضائي، رغم إكراه الزوج، بعد نزاع حدث بين والد الزوج ووالد الزوجة على قطعة أرض، دفع والد الزوجة إلى الاستعانة بمحام لخلع ابنته عن زوجها.
ونقل موقع "بوابتي" المحلي، عن مصادره، أن "المحامي تزوج لاحقًا بالمرأة التي نجح في خلعها عن زوجها بحكم قضائي، وهو ما دفع زوجها إلى التسلل، أمس الأحد، إلى قاعة المحكمة للانتقام وقتله أمام الحاضرين، قبل أن يتمكن من الهرب".
من جهتها، قالت مصادر محلية لـ"إرم نيوز"، إن جريمة الاعتداء التي حدثت في قاعة محكمة "أفلح الشام" في محافظة حجة، ارتكبت ضد أحد "وكلاء الشريعة" المرخص لهم من قبل مليشيات الحوثيين، خلال الفترة الماضية، لإنشاء نقابة "وكلاء الدعاوى الشرعية"، ككيان موازٍ لنقابة المحامين اليمنيين، ولم تكن بحق أحد أعضاء نقابة المحامين.
وذكرت المصادر، أن "وكيل الشريعة" أصيب بجروح خطيرة، ولم يمت جراء إطلاق النار عليه من قبل زوج المرأة السابق الذي تم إلقاء القبض عليه من قبل "الأجهزة الأمنية" التابعة لمليشيات الحوثيين، بمديرية عبس، جنوب غرب المحافظة.