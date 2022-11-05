الكويت .. القبض على أطراف مشاجرة سرقوا دورية أمن

ألقت الأجهزة الأمنية في الكويت، اليوم الجمعة، القبض على عدد من الأشخاص إثر وقوع مشاجرة بينهم في أحد شوارع محافظة الجهراء، وقيام أحد المتشاجرين بسرقة سيارة الأمن أثناء تدخل أفرادها للسيطرة على المتشاجرين.

ووقعت المشاجرة بين مجموعة من الأشخاص في منطقة سعد العبدالله في الجهراء، حيث تم توثيق المشاجرة بمقطع فيديو تم تداوله عبر منصة "تويتر" وأظهر المتشاجرين ودورية الأمن التي تدخلت للسيطرة عليهم.