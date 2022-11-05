الكويت .. القبض على أطراف مشاجرة سرقوا دورية أمن
ألقت الأجهزة الأمنية في الكويت، اليوم الجمعة، القبض على عدد من الأشخاص إثر وقوع مشاجرة بينهم في أحد شوارع محافظة الجهراء، وقيام أحد المتشاجرين بسرقة سيارة الأمن أثناء تدخل أفرادها للسيطرة على المتشاجرين.
ووقعت المشاجرة بين مجموعة من الأشخاص في منطقة سعد العبدالله في الجهراء، حيث تم توثيق المشاجرة بمقطع فيديو تم تداوله عبر منصة "تويتر" وأظهر المتشاجرين ودورية الأمن التي تدخلت للسيطرة عليهم.
وأصدرت وزارة الداخلية بيانًا رسميًا أوضحت فيه بأن رجال الأمن تعاملوا بشكل فوري مع المشاجرة عقب تلقيهم بلاغ بشأنها.
وأوضحت بأن "أحد أطراف المشاجرة قام أثناء تدخل رجال الأمن بسرقة سيارتهم والاصطدام بسيارة الطرف الآخر، ليتم ضبطه وجميع المتشاجرين وإحالتهم إلى جهات الاختصاص".
وأشار البيان الرسمي إلى أن "أحد أطراف المشاجرة زعم أن الشاب الذي سرق دورية الأمن دهسه، وجارٍ التحقيق بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتشاجرين".
ولم يكشف بيان الوزارة عن جنسية المتشاجرين وأسباب المشاجرة، في حين ذكرت صحيفة "الراي" الكويتية نقلًا عن مصادر أمنية بأن "أطراف المشاجرة شباب خليجيون، وأنه سبق أن وقعت بينهم مشاجرة قبل يومين بأحد مستشفيات الكويت".
وأضافت المصادر بأن "المشاجرة أسفرت عن إصابة عد من المتشاجرين، وأنه عقب ضبطهم والتوجه بهم إلى المركز الأمني تبعهم أقربائهم ما دفع رجال الأمن لإطلاق عدد من الأعيرة النارية بالسماء لتفريق المتواجدين".
وسبق أن شهدت الكويت، التي يقطنها نحو 4 ملايين و 500 ألف شخص، 66% منهم وافدون، مشاجرات تخللتها جرائم قتل واعتداء عنيف، بعضها وقع بأماكن عامة وبعضها داخل ديوانيات.
وتعمل السلطات الأمنية على متابعة قضايا الاعتداء والمشاجرات وملاحقة كل من يثبت تورطه فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، سواء كانوا مواطنين أو وافدين تصل العقوبات بحقهم أحيانا إلى الإبعاد.
وتتكرر حوادث الاعتداء التي وصلت في بعض الأحيان للطعن والقتل على رجال الأمن في البلد الخليجي أثناء أدائهم عملهم الميداني بين الحين والآخر.