قلق حول مصير شابات إيرانيات بعد انتشار مقطع فيديو راقص لهن

وانتشر الفيديو على نطاق واسع على تطبيق "تيك توك" وسائر وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي خلال يوم المرأة العالمي في 8 آذار/مارس.

ونشر نشطاء من منطقة إكباتان على ما يبدو الفيديو على منصتي "تيليغرام" و"تويتر" مشيرين الى أن السلطات تتحرى من السكان عن هوية الشابات في الفيديو.

والثلاثاء زعم هؤلاء النشطاء أنه تم اعتقال الشابات وإجبارهن على تصوير مقطع فيديو آخر يبدين فيه أسفهن لتصوير المقطع الراقص.