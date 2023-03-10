أمريكا.. السجن مدى الحياة لثمانيني قتل طبيب زوجته

وأظهرت التحقيقات في الحادثة أن زوجة هذا المسن كانت تعاني في عام 2011 من نمو ظفر في لحم القدم، وبدأت تتلقى علاجا عند طبيب أقدام ولكن لم يحقق لها نتائج شفائية.

بل وساءت حالتها وأصيبت بعدوى فطرية في القدم، مما تسبب في بترها، وفارقت على إثرها الحياة في عام 2016، عن عمر 73 عاما.