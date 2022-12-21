السعودية.. تعاطف واسع مع بندر القرهدي الذي فارق الحياة "حرقًا"

وتداول مستخدمون عبر "تويتر" مقطع فيديو للشاب عقب تعرضه للحرق، حيث ظهر وهو يسير على قدميه ويصرخ بصوت عال من الألم ويردد عبارة "أنا شسويت؟"، فيما كانت النيران تلتهم جسده، ليفارق الحياة على إثرها.

وبدوره، أصدر الأمن السعودي بيانًا رسميًّا أشار فيه إلى الحادثة، وأكد أنه تم القبض على الجاني وهو مواطن سعودي، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

وأكد البيان الرسمي أن الجاني أشعل النيران بسيارة المجني عليه لوجود خلافات سابقة بينهما.