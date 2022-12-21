السعودية.. تعاطف واسع مع بندر القرهدي الذي فارق الحياة "حرقًا"
تصدرت حادثة مقتل شاب "حرقًا" داخل سيارته في السعودية، حديث مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة.
ووقعت هذه الحادثة المأساوية في محافظة جدة قبل يومين، إذ أقدم الجاني على إشعال النار بسيارة المجني عليه؛ ما أسفر عن وفاته متأثرًا بحروق بالغة.
وتداول مستخدمون عبر "تويتر" مقطع فيديو للشاب عقب تعرضه للحرق، حيث ظهر وهو يسير على قدميه ويصرخ بصوت عال من الألم ويردد عبارة "أنا شسويت؟"، فيما كانت النيران تلتهم جسده، ليفارق الحياة على إثرها.
وبدوره، أصدر الأمن السعودي بيانًا رسميًّا أشار فيه إلى الحادثة، وأكد أنه تم القبض على الجاني وهو مواطن سعودي، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.
وأكد البيان الرسمي أن الجاني أشعل النيران بسيارة المجني عليه لوجود خلافات سابقة بينهما.
فيما قال مستخدمون على مواقع التواصل إن المجني عليه "كابتن طيار يُدعى بندر طه القرهدي".
وقالت صحيفة "الوطن" السعودية، إن "المجني عليه مواطن في الأربعينيات من عمره، وهو أحد منسوبي الخطوط السعودية، وتم إشعال النار في سيارته التي كان يتواجد بداخلها باستخدام مادة البنزين وذلك بسكبها على المركبة وإشعالها من قبل أربعة أشخاص بسبب خلافات شخصية فيما بينهم".
وأضافت أنه "تم القبض على أحد الجناة الذي تسبب في هذا الحادثة على أن يتم القبض على الثلاثة المتورطين في هذه الجريمة من قبل الجهات الأمنية".
وأعاد مستخدمون تداول مقطع فيديو لرجل أفادوا بأنه والد الشاب بندر، حيث وجه سؤال ابنه وهو يحترق إلى الجناة وقال لهم "ما الذي فعله ابني؟".
وقال والد بندر في الفيديو "أحيل أمري وأمر ابني وأمر أسرتي إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ومستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ومحافظ محافظة جدة".
وأضاف "هذا السلوك الإجرامي دخيل على مجتمعنا وهو سلوك مشين".