الكويت.. توجيه تهمة "القتل العمد" للمتهم بقضية مبارك الرشيدي
أعلن محامي عائلة المجني عليه مبارك علي الرشيدي في الكويت عن توجيه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمتهم الرئيس في قضية الرشيدي.
وأكد المحامي ناصر العجمي في تغريدة نشرها عبر حسابه في "تويتر" أن النيابة العامة وجهت التهمة رسميا، للمتهم بقتل مبارك علي الرشيدي، لافتا إلى أن المتهم لا يزال ينكر تورطه في القضية.
وأضاف أنه تم تجديد حبس المتهم مدة شهر لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة.
وسبق أن ذكرت صحيفة "القبس" المحلية، نقلا عن مصادر، أن المتهم اعترف بتفاصيل جريمته، إذ قال أنه قام بضرب مبارك علي الرشيدي بقطعة حديد على رأسه، قبل أن ينقل جثته إلى بر السالمي بمساعدة مقيم مصري.
وتابع المتهم في اعترافه أنه قام والمصري بإحراق الخيمة في محاولة لإخفاء معالم الجريمة وإزالة آثار الدماء، لافتا إلى "وجود خلافات شخصية وأسباب أخرى وراء جريمته".
وقال مصدر أمني لـ"القبس" في التفاصيل، إن ثلاثة أشخاص على الأقل متورطون في هذه القضية، وهم شقيقان محبوسان على ذمة القضية، والمقيم المصري المحتجز في بلاده على ذمة القضية، والذي ساعد في نقل جثة الرشيدي إلى بر السالمي، بعد أن لفظ المجني عليه أنفاسه داخل المخيم.