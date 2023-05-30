الكويت.. توجيه تهمة "القتل العمد" للمتهم بقضية مبارك الرشيدي

وسبق أن ذكرت صحيفة "القبس" المحلية، نقلا عن مصادر، أن المتهم اعترف بتفاصيل جريمته، إذ قال أنه قام بضرب مبارك علي الرشيدي بقطعة حديد على رأسه، قبل أن ينقل جثته إلى بر السالمي بمساعدة مقيم مصري.

وتابع المتهم في اعترافه أنه قام والمصري بإحراق الخيمة في محاولة لإخفاء معالم الجريمة وإزالة آثار الدماء، لافتا إلى "وجود خلافات شخصية وأسباب أخرى وراء جريمته".