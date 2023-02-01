مصر.. إحالة معيدة جامعية للجنايات بتهمة تعذيب ابنها وإجباره على التسول

قررت النيابة العامة المصرية في المنصورة إحالة "معيدة جامعية" إلى محكمة الجنايات لمعاقباتها بتهمة إجبار طفلها على التسول باستعمال القوة والعنف والتهديد، وإحداث إصابة لابنها بضربه بخرطوم ومياه مغلية؛ مما تسبب في فقدان مساحة كبيرة من فروة الرأس، علاوة على احتجاز الطفل، وتعريض حياته للخطر.

وبحسب صحيفة "اليوم السابع"، فقد جاء في أمر الإحالة للقضية رقم 18684 لسنة 2022 جنايات قسم أول المنصورة، والمقيدة برقم 2453 لسنة 2022 كلى جنوب المنصورة، أن المتهمة "إسراء ا. ع"، 29 عامًا، بتاريخ سابق على 11/10/2022 بدائرة قسم أول المنصورة، تعاملت مع نجلها الطفل المجني عليه "محمد أ. س" 9 سنوات؛ لكونها أحد أصوله ومسؤولة عن ملاحظته وتربيته ولها سلطة عليه بأن استعملت القوة والعنف والتهديد بهما".