مصر.. إحالة معيدة جامعية للجنايات بتهمة تعذيب ابنها وإجباره على التسول
قررت النيابة العامة المصرية في المنصورة إحالة "معيدة جامعية" إلى محكمة الجنايات لمعاقباتها بتهمة إجبار طفلها على التسول باستعمال القوة والعنف والتهديد، وإحداث إصابة لابنها بضربه بخرطوم ومياه مغلية؛ مما تسبب في فقدان مساحة كبيرة من فروة الرأس، علاوة على احتجاز الطفل، وتعريض حياته للخطر.
وبحسب صحيفة "اليوم السابع"، فقد جاء في أمر الإحالة للقضية رقم 18684 لسنة 2022 جنايات قسم أول المنصورة، والمقيدة برقم 2453 لسنة 2022 كلى جنوب المنصورة، أن المتهمة "إسراء ا. ع"، 29 عامًا، بتاريخ سابق على 11/10/2022 بدائرة قسم أول المنصورة، تعاملت مع نجلها الطفل المجني عليه "محمد أ. س" 9 سنوات؛ لكونها أحد أصوله ومسؤولة عن ملاحظته وتربيته ولها سلطة عليه بأن استعملت القوة والعنف والتهديد بهما".
وأضاف أمر الإحالة: "وكان ذلك بقصد استغلال المجني عليه في أعمال التسول بالطرق العامة في الحصول على منفعة مادية تمثلت فيما تحصلت عليه من مقابل قيامه بأعمال التسول وقد تم ذلك الفعل بطريق الأذى الجسيم والتعذيبات البدنية الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي والنفسية على النحو المبين بالتحقيقات".
ووفق لائحة الاتهام، فإن المعيدة الجامعية تسببت بإصابة الطفل المجني عليه "محمد أ. س." عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتت النية وعقدت العزم وأعدت لذلك الغرض "خرطومًا ومياه مغلية".
وأضافت اللائحة: "وما أن ظفرت به حتى كالت له عدة ضربات بالخرطوم وقامت بسكب المياه المغلية على جسده فأحدثت إصابة بالرأس والطرف العلوي الأيمن الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي والذي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها متمثلة في فقدان مساحة كبيرة من فروة الرأس وتحديد بحركة الكتف الأيمن وتقدر نسبتها مجتمعة بنحو 15%".
كما قامت المتهمة باحتجاز الطفل "محمد أ. س." بغير حق وبدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح، وعذبته بالتعذيبات البدنية الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق بواسطة "خرطوم، مياه مغلية"، واستخدمت الطفل المجني عليه "محمد أ. س." في أغراض غير مشروعة "أعمال التسول بالطرق العامة"، وفقًا للائحة الاتهام.
وجاء في اللائحة: عرضت المتهمة طفلها المجني عليه "محمد أ. س." للخطر بأن تسببت عمداً بوجوده في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، بأن عرضت أمنه وصحته للخطر وعرضته للإهمال والاستغلال والتشرد، وأحرزت أدوات، خرطومًا ومياه مغلية، لتستخدم في الاعتداء عليه بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وكانت المتهمة قد اتهمت شقيقها سابقًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تعرية فتاة الدقهلية"، ووجهت إلى شقيقها تهمة اختطافها وتكبيلها ومحاولة تصويرها عارية، وقررت محكمة الجنايات سجنه 10 سنوات.