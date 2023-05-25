اليابان.. مقتل 3 أشخاص إثر حادث طعن وإطلاق نار

ذكرت وسائل إعلام يابانية، أن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب شخص آخر في حادث إطلاق نار وطعن في الريف، اليوم الخميس، مع تحصن الجاني داخل أحد المباني.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه)، إنه لم تتوفر سوى معلومات قليلة بشأن الحادث الذي طعن فيه رجل يرتدي ملابس مموهة امرأة بسكين، وأطلق النار باستخدام ما يبدو أنها بندقية صيد في إقليم ناجانو بوسط اليابان.

وأكدت الهيئة، مقتل ضابطين بالإضافة إلى إصابة شخص آخر.

ولم تتضح بعد كيفية مقتل الأشخاص الثلاثة سواء بالطعن أو إطلاق النار.