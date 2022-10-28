وقف حكم بإعدام مصري قتل طفليه يوم العيد
شهدت قضية محمود نظمي قاتل طفليه بإلقائهما من فوق جسر في البحر، والمعروفة إعلاميًا بـ "طفلي الدقهلية" الصادر فيها حكم بالإعدام، تطورًا جديدًا، بحسب ما أعلن محامي المتهم.
وقال المحامي المصري خالد عبدالرحمن المكلف بالدفاع عن المتهم نظمي، إنه قد صدر قرار من قبل السلطات القضائية، يقضي بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضد موكله وإعادة التحقيق في القضية.
وكتب محامي المتهم، في منشور عبر حسابه بموقع فيسبوك: "قبول التظلم المقدم مني بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر على الأب البريء المظلوم محمود نظمي، وبدء التحقيق في الطلبات والأدلة المقدمة بصلب التظلم بمباشرة نيابة شمال المنصورة الكلية".
وكانت محكمة الجنايات المصرية، قد أصدرت حكمًا بالإعدام شنقًا بحق محمود نظمي؛ لإدانته بقتل طفليه (ريان ومحمد)، بإلقائهما من أعلى جسر عبور سيارات بالدقهلية، خلال الاحتفال بالعيد عام 2018.
وأثارت القضية جدلًا كبيرًا طوال فترة المحاكمة، حيث رفض البعض الاقتناع بأن المتهم أقدم على ارتكاب جريمة قتل طفليه، وذهب البعض لوجود غموض يحيط بالقضية.
وترددت روايات بأن الأمر قد يذهب تجاه تجارة الآثار وأن بعض أصحاب النفوذ مارسوا ضغوطًا وتهديدات على نظمي أجبرته على الاعتراف بالجريمة، قبل أن تنتهي التحقيقات باعتراف المتهم تفصيليًا بقتل طفليه.
وادعى نظمي في البداية أنه تم خطف طفليه، لكن بعد توفر الأدلة لرجال الأمن تتهمه بارتكاب الجريمة، ومواجهته بها، رد في التحقيقات أنه اختلق قصة ذهابه للملاهي بصحبة الصغيرين لكن الحقيقة أنه ألقى بهما من أعلى كوبري فارسكور في المياه، وادعى اختطافهما.