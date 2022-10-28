وقف حكم بإعدام مصري قتل طفليه يوم العيد

شهدت قضية محمود نظمي قاتل طفليه بإلقائهما من فوق جسر في البحر، والمعروفة إعلاميًا بـ "طفلي الدقهلية" الصادر فيها حكم بالإعدام، تطورًا جديدًا، بحسب ما أعلن محامي المتهم.

وقال المحامي المصري خالد عبدالرحمن المكلف بالدفاع عن المتهم نظمي، إنه قد صدر قرار من قبل السلطات القضائية، يقضي بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضد موكله وإعادة التحقيق في القضية.

وكتب محامي المتهم، في منشور عبر حسابه بموقع فيسبوك: "قبول التظلم المقدم مني بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر على الأب البريء المظلوم محمود نظمي، وبدء التحقيق في الطلبات والأدلة المقدمة بصلب التظلم بمباشرة نيابة شمال المنصورة الكلية".