العثور على 7 جثث في منزل بأوكلاهوما الأمريكية

قال مسؤول بالشرطة الأمريكية إن السلطات عثرت على جثث سبعة أشخاص، أمس الاثنين، في عقار بالقرب من مدينة هنريتا الصغيرة في ولاية أوكلاهوما، مضيفًا أنه كان من بينها جثتا فتاتين مراهقتين كانتا مفقودتين وجثة شخص مدان بارتكاب "جريمة اعتداء جنسي".

وقال إيدي رايس، رئيس الشرطة في مقاطعة أوكمولجي التابعة للولاية في إفادة صحفية بثتها محطة تلفزيونية على الإنترنت إن أفراد الشرطة عثروا على الجثث عندما فتشوا منزلًا كان يعيش فيه جيسي مكفادين المدان بارتكاب جريمة اعتداء جنسي.

وأضاف رايس أن الجثث الأخرى تشمل على الأرجح أفراد عائلة مكفادين، لافتًا إلى أن مسؤول الطب الشرعي في المقاطعة لم يحدد بعد هوية أصحاب الجثث بشكل رسمي.