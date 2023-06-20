غصن يطالب نيسان أمام القضاء اللبناني بتعويض قدره مليار دولار

وأضاف أنه من المفترض أن يحضر المدّعى عليهم أو أن يرسلوا محامين يابانيين، أو يقوموا بتوكيل محامين لبنانيين للمثول عنهم.

من جانبها، قالت شركة "نيسان"، لـ "فرانس برس" ، إنها علمت من وسائل الإعلام بأمر الدعوى وتسعى إلى التحقّق من صحة هذه المعلومات.

ويقيم غصن، الذي يحمل الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية، في بلده الأم لبنان منذ كانون الأول/ديسمبر 2019؛ إثر فراره المثير للجدل من اليابان، حيث كان ينتظر محاكمته عقب توقيفه في 2018.

وتشتبه السلطات اليابانية بأنّ غصن، الرئيس السابق لتحالف "رينو-نيسان-ميتسوبيشي"، لم يصرّح عن قسم كبير من مداخيله للسلطات المالية. كما وُجّهت له تهمة إخفاء دخله بين 2015 و2018.

وأقيل غصن من رئاسة مجلس إدارة نيسان، ثم من شركة ميتسوبيشي موتورز. وفي كانون الثاني/يناير 2019 تخلّى عن رئاسة رينو.

لكنّ غصن يقول إنه فرّ من اليابان نظراً لقناعته بعدم إمكان حصوله على محاكمة عادلة في طوكيو. كما يتّهم شركة نيسان بالتواطؤ مع المدّعين العامّين لتوقيفه؛ نظراً لسعيه إلى تعميق التحالف بين الشركة اليابانية ورينو.