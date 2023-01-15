الكويت.. حكم بإعدام شاب قتل صديقه دهسًا في الجهراء

ومن المرجح أن الحكم مرتبط بجريمة قتل شهدتها الكويت في آذار/ مارس الماضي، حيث أقدم شاب من "البدون" على قتل صديقه المواطن دهسا في منطقة كبد بسبب خلافات بينهما.

وكانت صحيفة "الجريدة" المحلية، كشفت حينها عن تفاصيل تلك الجريمة، مبينةً أن "وزارة الداخلية تلقت بلاغا من شخص يفيد بأن مجهولين اختطفوه وصديقه وتوجهوا بهما إلى منطقة كبد ثم قاموا بدهس صديقه، وقام هو بإسعافه إلى المستشفى إلا أنه توفي نتيجة الإصابات".

وأوضحت الصحيفة المحلية نقلا عن مصدر أمني، أن "الجهات الأمنية شكَت في رواية الشاب الذي اعترف لاحقا بأنه والمجني عليه ومجموعة أخرى من أصدقائهم توجهوا إلى موقع مخيم القاتل، واعتدوا عليه بالضرب بسبب خلاف مالي مع أحد أصدقائهم ثم انصرفوا".