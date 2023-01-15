الكويت.. حكم بإعدام شاب قتل صديقه دهسًا في الجهراء
أدانت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الأحد، شابا من فئة المقيمين بصورة غير قانونية والمعروفين بـ "البدون"، لقتله صديقه دهسا في مخيمات كبد في محافظة الجهراء.
وقضت المحكمة بإعدام القاتل وحبس آخر متهم بضرب المجني عليه بالمطرقة، وفقا لصحيفة "الراي" الكويتية.
ولم تكشف الصحيفة المحلية عن تفاصيل الجريمة وتاريخها، مكتفيةً بالإشارة إلى الحكم الأولي بحق المتهميْنِ اللذين لا تزال أمامهما درجتا تقاضٍ ليصبح الحكم باتا ونهائيا بحقهما.
ومن المرجح أن الحكم مرتبط بجريمة قتل شهدتها الكويت في آذار/ مارس الماضي، حيث أقدم شاب من "البدون" على قتل صديقه المواطن دهسا في منطقة كبد بسبب خلافات بينهما.
وكانت صحيفة "الجريدة" المحلية، كشفت حينها عن تفاصيل تلك الجريمة، مبينةً أن "وزارة الداخلية تلقت بلاغا من شخص يفيد بأن مجهولين اختطفوه وصديقه وتوجهوا بهما إلى منطقة كبد ثم قاموا بدهس صديقه، وقام هو بإسعافه إلى المستشفى إلا أنه توفي نتيجة الإصابات".
وأوضحت الصحيفة المحلية نقلا عن مصدر أمني، أن "الجهات الأمنية شكَت في رواية الشاب الذي اعترف لاحقا بأنه والمجني عليه ومجموعة أخرى من أصدقائهم توجهوا إلى موقع مخيم القاتل، واعتدوا عليه بالضرب بسبب خلاف مالي مع أحد أصدقائهم ثم انصرفوا".
وأشارت الصحيفة وفق اعترافات الشاب، بأن "القاتل لاحقهم بسيارته محاولًا دهسهم، وتمكَن من دهس المجني عليه عدة مرات ما تسبب بوفاته".
ووفقًا للصحيفة، فإن القاتل من أرباب السوابق ومتهم بقضايا سرقة وتعاطي مواد مخدرة.
وسبق أن شهدت الكويت جرائم قتل مختلفة، تنوعت جنسية المتهمين بارتكابها والمجني عليهم فيها بين مواطنين ووافدين و"بدون".
وسبق أن كشف تقرير إخباري، أن 65% من الجرائم التي تحدث داخل الكويت مرتبطة ببيع المخدرات والمؤثرات العقلية أو تعاطيها أو ترويجها.
ونفذت الكويت منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، 7 أحكام إعدام بحق مدانين بجرائم قتل من بينهم امرأتان، بعد مرور 5 أعوام على تنفيذ آخر حكم إعدام فيها.