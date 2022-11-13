الحكومة العراقية توضح تصريح مسؤول أمني عن فقدان مئات الأطفال

أوضحت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، تصريحات قائد شرطة بغداد، عدنان السلامي، التي تحدث فيها عن فقدان 450 طفلًا، خلال العام الحالي، وذلك بعد إحداثها ضجة واسعة لربطها بجرائم الخطف والاتجار بالبشر.

وفي سياق حديثه عن الفقدان، والاتجار بالبشر، في بغداد، أعلن "السلامي" في تصريحات للوكالة الرسمية، فقدان 450 طفلًا، خلال العام الحالي.

وأثارت تلك التصريحات غضبًا واسعًا في البلاد، باعتبارها تؤشر إلى ارتفاع جرائم الاتجار بالبشر، دون قدرة الأجهزة الأمنية على السيطرة عليها، قبل أن تتراجع الداخلية عن ذلك التصريح.