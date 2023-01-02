مصر.. الإعدام شنقاً لقاتل "فتاة بورسعيد"

وأحالت المحكمة المصرية، في جلسة سابقة، أوراق المتهم بقتل "فتاة بورسعيد" إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

وقدمت النيابة العامة المصرية دليلًا صوتيًا مهمًا لإدانة المتهم وهو يقوم بارتكاب جريمته، والضحية تحاول الاستغاثة خلال خنق المتهم لها.

وأشارت النيابة المصرية إلى أن المقطع الصوتي هو أقوى دليل لارتكاب المتهم جريمة قتل الضحية خنقًا بيديه، عمدًا مع سبق الإصرار.

وأكدت أن المقطع الصوتي هو شاهد الإثبات الأول في القضية، وهو دليل صوتي قاطع على واقعة القتل لطرفي الجريمة لحظة ارتكابها، مشيرة إلى أن التسجيل يوضح تزامن الركن المادي مع المعنوي.