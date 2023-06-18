بعد غرق مركب مهاجرين.. باكستان تعتقل 10 أشخاص
أوقفت السلطات الباكستانية عشرة أشخاص بشبهة تهريب مهاجرين، وذلك بعد أيام من مصرع العشرات إثر غرق قاربهم قبالة سواحل اليونان، حسب ما أفاد مسؤولون اليوم الأحد.
وأمر رئيس الوزراء، شهباز شريف، بالقبض فورًا على عناصر يشاركون في أنشطة اتجار بالبشر، متوعدًا بإنزال "عقاب شديد" بهم.
وينطلق آلاف الباكستانيين الشبان كل عام في رحلات محفوفة بالمخاطر، على أمل الوصول بصورة غير قانونية إلى أوروبا، هربًا من وضع سياسي مضطرب واقتصاد على شفير الانهيار، وبحثًا عن حياة أفضل.
وغالبًا ما يسلك الشبان المتحدرون بصورة رئيسية من ولايتي البنجاب (شرق)، وخيبر باختونخوا (شمال غرب)، طريق الهجرة عبر إيران وليبيا وتركيا واليونان للدخول بصورة غير قانونية إلى أوروبا.
وتحدثت وسائل إعلام محلية عن مصرع 300 باكستاني في غرق القارب المتداعي قبالة شبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية الأربعاء الماضي.
وحسب المسؤولين، أوقف تسعة أشخاص في الشطر الباكستاني من كشمير، الذي يتحدر منه معظم الضحايا، بينما أوقف شخص في غوجارات، المدينة التي كانت لفترة طويلة منطلقًا للمهاجرين.
وقال المسؤول المحلي في كشمير، شودري شوكت: "إنهم حاليًا رهن التحقيق لضلوعهم في تيسير العملية برمتها".
ويعتقد أن القارب الذي غرق كان يقل ما بين 400 - 750 شخصًا، وفق بيان مشترك لمنظمة الهجرة الدولية ووكالة الأمم المتحدة للاجئين.
وأعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، أمس السبت، نجاة 12 باكستانيًا، مشيرة إلى أنها لا تملك أي معلومات حول عدد الباكستانيين على متن القارب.
غير أن مسؤولًا في الهجرة، طلب عدم كشف اسمه، قال إن العدد قد يتخطى المئتين.
وأعلن يوم غد الإثنين يوم حداد رسمي.
كما أعلن مكتب رئيس الوزراء في بيان أنه "أعطى تعليمات حازمة بتكثيف الجهود لمكافحة الأفراد الضالعين في جريمة الاتجار بالبشر الشنيعة".