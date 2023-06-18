بعد غرق مركب مهاجرين.. باكستان تعتقل 10 أشخاص

أوقفت السلطات الباكستانية عشرة أشخاص بشبهة تهريب مهاجرين، وذلك بعد أيام من مصرع العشرات إثر غرق قاربهم قبالة سواحل اليونان، حسب ما أفاد مسؤولون اليوم الأحد.

وأمر رئيس الوزراء، شهباز شريف، بالقبض فورًا على عناصر يشاركون في أنشطة اتجار بالبشر، متوعدًا بإنزال "عقاب شديد" بهم.

وينطلق آلاف الباكستانيين الشبان كل عام في رحلات محفوفة بالمخاطر، على أمل الوصول بصورة غير قانونية إلى أوروبا، هربًا من وضع سياسي مضطرب واقتصاد على شفير الانهيار، وبحثًا عن حياة أفضل.