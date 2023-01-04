محكمة سويدية تدين رجلا التقط سيلفي مع جثامين في سوريا

أدانت محكمة سويدية، اليوم الأربعاء، رجلا بانتهاك القانون الدولي عندما التقط صورا لنفسه مع جثث أو مصابين بجروح خطيرة، فيما كان يشارك في القتال مع جماعة مسلحة عام 2012 في سوريا التي مزقتها الحرب.

وقال توماس أولسون محامي المتهم، الأربعاء، إن "أوباي جولبيب بنويتسون 44 عاما، وهو مواطن سويدي غيّر اسمه القانوني عدة مرات، نفى التهم الموجهة إليه".

وأفادت المحكمة في بيان صدر عنها بأن "الجرائم تضمنت التقاط صور ومقاطع فيديو مع جثث أو مصابين بجروح خطيرة مع رفع علامة النصر، والإدلاء بتصريحات مُهينة بهدف نشر هذه المواد على الإنترنت للدعاية للحرب".

ولفت البيان إلى أن المحكمة "قدرت أن هذا العمل يمثل انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي، وأنها لم تستطع تحديد ما إذا كان الأشخاص الذين ظهروا في الصور قتلى أم أحياء".