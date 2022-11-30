مدير هيئة الشباب الكويتية يزعم أن "التسجيل المسرب" تم اجتزاؤه لتحريف كلامه
خرج المدير العام للهيئة العامة للشباب في الكويت مشعل الشاهين الربيع، الذي تم، أمس الإثنين، إصدار قرار بإحالته للتقاعد عقب اتهامات طالته بتهديد أحد الطلبة في أمريكا، والتحريض ضد شخصيات كويتية معروفة، للتعليق على تلك الاتهامات التي استندت إلى تسجيل صوتي مسرب من مكالمة هاتفية له.
وأصدر الربيع، اليوم الثلاثاء، بيانًا بشأن ذلك التسجيل المثير للجدل والذي تضمن تهديدًا لأحد الأشخاص لثنيه عن قرار ما، مؤكدًا عدم صحة ما تم تداوله في ذلك التسجيل الذي أشار إلى أنه تم اقتطاعه من حديث طويل يختلف مضمونه عما جاء في المقطع المجتزأ.
وقال الربيع في البيان الذي نشرته صحيفة "القبس" الكويتية إن "ما تم تداوله من تسجيل صوتي لا يعبر عن كامل رأيي الشخصي، الذي كان في سياق عرض عدة وجهات نظر، تدور حول إمكانية تقديم دعم مالي غير حكومي، بخلاف الدعم الحكومي الذي يتم تقديمه".
وأوضح أن "التسجيل المتداول لا يعرض كامل وجهة نظري التي قمت باستعراضها، بل تم اجتزاء أجزاء من الحوار بسوء نية، بحيث يتم تداوله للإيحاء بأنني كنت أمارس ضغطًا على الطرف الآخر، وذلك على الرغم من حضور الشخصيات الوارد ذكرها لمؤتمر اتحاد طلبة الكويت في أمريكا، وتقديم هيئة الشباب كل الدعم المالي والإعلامي المتاح وفقًا للوائح المطبقة".
وأضاف: "كل ما يتم تداوله بشأن هذه الادعاءات الباطلة، هو زور وبهتان، وعارٍ تمامًا عن الصحة، وعلى غير الحقيقة، وأرفضه جملة وتفصيلًا".
وتابع الربيع بيانه، قائلًا: "الحديث كان ممتدًا في أكثر من مرة، وتخللته موضوعات بصفة شخصية، حتى تطرق الحديث إلى مدى إمكانية توسطي لتوفير دعم مالي من جهات وأشخاص غير حكوميين"، لافتًا إلى أن "اتحاد الطلبة في الولايات المتحدة كان قد استلم أموال الهيئة كاملة، فيما كان الخلاف في المكالمة على الدعم الشخصي".
وأكد الربيع في ختام بيانه عزمه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوقه، ضد كل من تورط فيما أسماها بـ "المؤامرة الدنيئة للإساءة إلى سمعته ونزاهته".
وجاء هذا البيان عقب تداول تسجيل صوتي للربيع وهو يحادث شخصًا قيل إنه رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت في أمريكا يوسف أشكناني.
وبدا من خلال التسجيل المجتزأ أن "الربيع يحرض أشكناني على اتخاذ موقف ما حيال بعض الأشخاص، ومن بينهم نائب كويتي تحت طائلة وقف الدعم المالي من الديوان الأميري والهيئة".
وكان النائب حمد المدلج قد أشار إلى أنه هو النائب المقصود بالإساءة من الربيع، وطالب وزير الإعلام عبدالرحمن المطيري بإيقافه عن العمل وإحالته إلى التحقيق.
وتعقيبًا على التسجيل الصوتي والدعوة النيابية بإيقاف الربيع عن العمل، قالت مصادر إن "الوزير المطيري كان حازمًا وتجاوز مطالبات النواب بقرار الإحالة الفورية إلى التقاعد، وعدم الاكتفاء بالوقف عن العمل"، وفقًا لصحيفة "الراي" الكويتية.
وشهدت الكويت التي انتخبت، في 29 أيلول/ سبتمبر الماضي، أعضاء مجلس الأمة الجديد، وعقب ذلك تشكيل حكومة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، في الفترة الماضية، عدة استقالات لقياديين في جهات حكومية.