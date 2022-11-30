مدير هيئة الشباب الكويتية يزعم أن "التسجيل المسرب" تم اجتزاؤه لتحريف كلامه

خرج المدير العام للهيئة العامة للشباب في الكويت مشعل الشاهين الربيع، الذي تم، أمس الإثنين، إصدار قرار بإحالته للتقاعد عقب اتهامات طالته بتهديد أحد الطلبة في أمريكا، والتحريض ضد شخصيات كويتية معروفة، للتعليق على تلك الاتهامات التي استندت إلى تسجيل صوتي مسرب من مكالمة هاتفية له.

وأصدر الربيع، اليوم الثلاثاء، بيانًا بشأن ذلك التسجيل المثير للجدل والذي تضمن تهديدًا لأحد الأشخاص لثنيه عن قرار ما، مؤكدًا عدم صحة ما تم تداوله في ذلك التسجيل الذي أشار إلى أنه تم اقتطاعه من حديث طويل يختلف مضمونه عما جاء في المقطع المجتزأ.