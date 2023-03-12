سائح أفريقي يقتل طفليه وينتحر بأحد فنادق الإسكندرية
أقدم سائح من دولة مدغشقر، في ساعة متأخرة من مساء السبت، على قتل طفليه بطريقة مروعة مستخدما مشنقة جهزها لهم على باب غرفته في أحد الفنادق الشهيرة بمحافظة الإسكندرية المصرية، ثم انتحر عقب ذلك.
وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة العطارين بورود بلاغ من إدارة فندق شهير بشارع الشهداء بمنطقة محطة الرمل، بالعثور على 3 جثث من النزلاء لشخص وطفليه بغرفتهم داخل الفندق.
وكشفت المباحث الجنائية، أنها وجدت جثتي الطفلين "8 سنوات" و"5 سنوات" داخل بانيو حمام الغرفة، فيما عثرت على جثة والدهما 45 عامًا، يرتدي كامل ملابسه، معلقة في مشنقة على باب غرفة الحمام.
فيما أشارت التحريات الأولية للمباحث أن الأب أقدم على شنق طفليه أولاً ووضعهما في بانيو الحمام، ثم أقدم على شنق نفسه بذات الطريقة التي أنهى بها حياة طفليه، مرجحة أن هناك خلافات مع زوجته دفعته إلى قتل طفليه والانتحار.
بدورها نقلت السلطات الجثث الثلاث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة تمهيدا لعرضها على مصلحة الطب الشرعي.