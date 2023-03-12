سائح أفريقي يقتل طفليه وينتحر بأحد فنادق الإسكندرية

أقدم سائح من دولة مدغشقر، في ساعة متأخرة من مساء السبت، على قتل طفليه بطريقة مروعة مستخدما مشنقة جهزها لهم على باب غرفته في أحد الفنادق الشهيرة بمحافظة الإسكندرية المصرية، ثم انتحر عقب ذلك.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة العطارين بورود بلاغ من إدارة فندق شهير بشارع الشهداء بمنطقة محطة الرمل، بالعثور على 3 جثث من النزلاء لشخص وطفليه بغرفتهم داخل الفندق.

وكشفت المباحث الجنائية، أنها وجدت جثتي الطفلين "8 سنوات" و"5 سنوات" داخل بانيو حمام الغرفة، فيما عثرت على جثة والدهما 45 عامًا، يرتدي كامل ملابسه، معلقة في مشنقة على باب غرفة الحمام.