الشارقة.. فتح تحقيق بانتحار آسيوي بعد قتله زوجته وطفلتيه

فتحت شرطة الشارقة في دولة الإمارات تحقيقًا حول ملابسات مصرع شخص من الجنسية الآسيوية في العقد الثالث من عمره، بإلقاء نفسه من إحدى البنايات السكنية.

وفي التفاصيل، وفق ما نقلته صحيفة "الخليج" المحلية، فقد تلقت شرطة الشارقة بلاغًا بالواقعة، مساء اليوم الثلاثاء، فانتقلت دوريات الأمن على الفور إلى الموقع، فيما حاولت فرق الإسعاف إنقاذ الرجل ونقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بما لحق به من إصابات جراء السقوط.

وخلال محاولات إسعاف المتوفَّى وتفتيشه لتحديد بياناته، عثر بحوزته على ورقة داخل ملابسه يقر فيها بإقدامه على أزهاق روح زوجته وطفلتيه في مقر سكنهم ثم قيامه بإلقاء نفسه من أحد الأبراج السكنية، وعلى الفور تم الانتقال إلى شقته، واتضحت صحة المعلومات الواردة في الرسالة.

وأكدت شرطة الشارقة أن التحقيقات جارية لكشف ملابسات الواقعة.