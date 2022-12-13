محاكمة هندي أنشأ تطبيقًا لبيع نساء مسلمات عبر الإنترنت

واعتُقل تاكور في يناير/ كانون الثاني، لكن تم إطلاق سراحه بكفالة في مارس/ آذار، وفقًا لموقع "بي بي سي" عربي.

وقال القاضي في أثناء منحه إطلاق سراح بكفالة لتاكور إنه لا يعتبر من الأشخاص الذين يمكن أن يغادروا البلاد هربًا من المحاكمة، وإنه ليس في وضع يمكّنه من التأثير على مجريات التحقيق.

ويحمل تاكور شهادة جامعية في التطبيقات الحاسوبية، واعتقل في مدينة إندور الواقعة في ولاية ماديا براديش في وسط البلاد على يد فريق من شرطة دلهي تم تشكيله للتحقيق في الجرائم الخطيرة.

وسجلت الشرطة الهندية دعاوى قضائية ضده بموجب بنود عديدة في قانون العقوبات الهندي، وقانون تقنية المعلومات الهندي والبند رقم 196 من قانون الإجراءات الجنائية الهندي.