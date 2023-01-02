لممانعته انضمامهم للمليشيات.. مسلحون حوثيون يقتلون والدهم تحت التعذيب

وأضافت أن مشادات كلامية نشبت بين الأب وأبنائه، بسبب عدم انصياع الأولاد لنصائح والدهم الذي كان ممانعا لانخراطهم في جبهات القتال إلى جانب ميليشيات الحوثي.

وأشارت إلى أن الشبان قاموا بإبراح والدهم ضربا عنيفا، تسبب له بنزيف حاد، قبل أن يفارق الحياة في وقت لاحق.