لممانعته انضمامهم للمليشيات.. مسلحون حوثيون يقتلون والدهم تحت التعذيب
أقدم ثلاثة شبان يمنيين على قتل والدهم في محافظة عمران شمالي اليمن، بسبب ممانعة الأخير انخراط أبنائه في صفوف الميليشيات الحوثية والقتال معها.
وذكرت مصادر محلية أن رجلا ستينيا يدعى علي عبدالله سرور قتل على يد أبنائه الذين عادوا مؤخرا من جبهات القتال، في مديرية شهارة بمحافظة عمران.
وأضافت أن مشادات كلامية نشبت بين الأب وأبنائه، بسبب عدم انصياع الأولاد لنصائح والدهم الذي كان ممانعا لانخراطهم في جبهات القتال إلى جانب ميليشيات الحوثي.
وأشارت إلى أن الشبان قاموا بإبراح والدهم ضربا عنيفا، تسبب له بنزيف حاد، قبل أن يفارق الحياة في وقت لاحق.