اعتقال 5 سجناء بعد فرارهم من سجن بولاية ميزوري الأمريكية قبل أسبوع

قالت الشرطة في ولاية ميزوري الأمريكية السبت إنه تم اعتقال جميع السجناء الخمسة الذين فروا من سجن في الولاية الأسبوع الماضي.

وقالت إدارة شرطة مقاطعة سانت فرانسوا يوم السبت في بيان على فيسبوك إن أحد السجناء اعتقل "بدون حوادث" في ميزوري يوم الجمعة بينما تم العثور على الأربعة الآخرين بعد ساعات في أوهايو.