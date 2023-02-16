إقالة مدير فرقة باليه ألمانية اعتدى على صحفية ببراز كلاب

أعلنت دار أوبرا مدينة هانوفر الألمانية، اليوم الخميس، أن مدير فرقة الباليه في الدار فُصل من منصبه بعد مهاجمته صحفية من خلال رميها ببراز كلاب.

وقالت المؤسسة في بيان: "التعاون القائم على الثقة لم يعد ممكنا مع ماركو غوكه"، مضيفة: "حصل اتفاق بين الطرفين على إنهاء عقد" مدير الباليه "بأثر فوري".

وكان غوكه قد أوقف عن العمل ومُنع من دخول المؤسسة، "من أجل حماية فرقة الباليه والمسرح من أي ضرر آخر".

ورمى الفنان الذي يشغل هذا المنصب منذ عام 2019، السبت روث كلاب في وجه الناقدة في صحيفة "فرانكفورتر ألغيماينه تسايتونغ" فيبكيه هوستر على هامش العرض الأول لباليه Glaube - Liebe - Hoffnung ("الإيمان - الحب - الأمل").

وبرر غوكه فعلته الثلاثاء في تصريحات لإذاعة عامة محلية، قائلاً إنه شعر بـ"إهانة شخصية" بسبب مراجعات نقدية سابقة كتبتها الصحفية.

وأقر بأن "اختيار طريقة التعبير لم يكن بالتأكيد رائعاً"، معتبراً في المقابل أن الانتقادات التي وجهتها الصحفية إليه كانت "في ذاتها على مستوى كومة من البراز".

ولم تؤد تصريحات غوكه إلى تحسين علاقته بأوبرا هانوفر التي دعته إلى "تقديم اعتذار كامل".

وأعلنت المؤسسة الخميس أن "التصرف غير المسؤول الذي قام به ماركو غوكه أثار استياءً كبيراً لدى الجمهور وغضباً عند الرأي العام (...) وألحق ضرراً جسيماً بسمعة أوبرا هانوفر".

وستحال القضية للتحقيق من جانب الشرطة الألمانية.

وأكدت متحدثة باسم المؤسسة أن سيدة تبلغ 57 عاما تقدمت بشكوى "لأن وجهها ملطخ بفضلات كلاب".

وأوضحت أن المحققين سيعتمدون على إفادات شهود حصراً إذ لم تُضبط الفضلات المستخدمة في هذا الهجوم.