إدانة مديرة مدرسة يهودية بالاعتداء الجسدي على قاصرين

دان القضاء الأسترالي، الإثنين، المديرة السابقة لمدرسة يهودية متشددة في أستراليا؛ بتهمة اغتصاب قاصر والاعتداء جنسياً على شقيقتين، بعد 15 عاماً من فرارها إلى إسرائيل.

ووجهت إلى مالكا ليفر 18 تهمة، بينها اغتصاب تلميذة في منزلها والاعتداء جنسياً على أخرى خلال رحلة مدرسية، حين كانت تدرّس مادة التعليم الديني في مدرسة "أداس إسرائيل سكول" التي كانت تديرها أيضاً في ملبورن في جنوب شرق أستراليا، وبُرّئت من 9 تهم أخرى.

وكانت ليفر التي دأبت على تأكيد براءتها، حاضرة أثناء النطق بالحكم.

وكانت ليفر تقول للتلميذات إنها تجهزهنّ ليصبحن زوجات، على ما أوضح المدعي العام جاستن لويس.