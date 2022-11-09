اليمن.. مقتل امرأتين طعنا على يد لاجئ أفريقي في شبوة

استيقظ أبناء مديرية مرخة السفلى في محافظة شبوة جنوب شرق اليمن، اليوم الأربعاء، على وقع جريمة مروعة، نفذها لاجئ أفريقي، أقدم على مهاجمة أسرة بسكين كان يعمل لديها في مهنة رعي الأغنام.

وقالت مصادر يمنية لـ"إرم نيوز" إن لاجئا إثيوبيا، يعمل راعيا للأغنام، أقدم على طعن رجل و3 سيدات من أفراد عائلة يعمل لديها في منطقة مرخة السفلى شمال غرب محافظة شبوة.

وبحسب المصادر، فقد أسفر الهجوم عن "مقتل امرأتين، وإصابة المرأة الثالثة والرجل، بجروح بليغة"، وصفت حالتهما الصحية بالخطيرة.

وأكدت المصادر، أن الجاني تمكن من الفرار عقب تنفيذه لجريمته، قبل أن يتم القبض عليه في منطقة (حلحل) مرخة".

ولم يصدر حتى اللحظة، أي تصريح أو إفادة بخصوص الواقعة، من قبل الجهات الرسمية في محافظة شبوة.

وتداول ناشطون يمنيون، عبر منصاتهم الرقمية على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة قالوا إنها للاجئ الإثيوبي، الذي قام بجريمته، بحق الأسرة التي كان يعمل لديها.