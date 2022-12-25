الأردن يحبط أكبر عملية تهريب "كبتاغون" قادم من العراق
أحبطت السلطات الأردنية واحدة من أكبر وأضخم محاولات تهريب حبوب الكبتاغون المخدرة إلى داخل البلاد التي تعد معبرا لنقل هذه المخدرات إلى أسواق دول الخليج.
ووفق بيان لدائرة الجمارك فقد نفذت العملية في مركز جمرك الكرامة الحدودي مع العراق وتم ضبط 6 ملايين حبة كبتاغون مخدرة، بما يعادل 1000 كغم (طن)، وجدت مخبأة داخل عجينة التمر.
وقال البيان إنه أثناء التفتيش الدقيق والمعاينة الفعلية لشاحنتين "براد" تحملان لوحة أجنبية قادمتين من إحدى الدول المجاورة، وجدت حبوب الكبتاغون المخدرة مخبأة بطريقة احترافية وبشكل يصعب كشفه داخل عجينة التمر التي تم اخفاؤها بداخلها ضمن شحنة كراتين التمر .
والكبتاجون أحد الأسماء التجارية العديدة لفينيثيلين الهيدروكلوريد، وهو مركب كيميائي ينتمي إلى عائلة الأمفيتامينات التي تنشط الجهاز العصبي المركزي.
وفي الستينيات، تم وصف هذا الدواء لعلاج فقدان الحس والاكتئاب، لكن بحلول الثمانينيات قررت المؤسسات الطبية أن أضرار إدمان الكبتاجون تفوق الفوائد الإكلينيكية وتم حظره.
ويقول الأردن إن فصائل موالية لإيران تكثف محاولاتها لتهريب مخدرات بمئات الملايين من الدولارات عبر الحدود الأردنية إلى أسواق الخليج الثرية.